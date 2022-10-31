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Osmaniye'de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Ayak burkulması şikayetiyle acil servise giden iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu olan ayakkabılarını çıkarıp hastaneye girdiler. O anlar Osmaniye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görüntüsüne yansırken hastane personeli de ayakları çıplak olan iki arkadaşa giymeleri için galoş getirdi.

İHA
31.10.2022 12:13 - Son Güncelleme: 31.10.2022 12:33
Osmaniye’de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.

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Osmaniye’de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu. Yürekleri ısıtan anlar anbean hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor.

Osmaniye’de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.

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