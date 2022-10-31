Osmaniye'de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Ayak burkulması şikayetiyle acil servise giden iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu olan ayakkabılarını çıkarıp hastaneye girdiler. O anlar Osmaniye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görüntüsüne yansırken hastane personeli de ayakları çıplak olan iki arkadaşa giymeleri için galoş getirdi.
31.10.2022 12:13 - Son Güncelleme: 31.10.2022 12:33
Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.