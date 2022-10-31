Osmaniye’de yürekleri ısıtan görüntü! İki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.