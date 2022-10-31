İstiklal Caddesi'nde bir tarih yok oldu! 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı
İstiklal Caddesi'nin simge işletmelerinden olan 212 yıllık Lebon Pastanesi artık yok. İstiklal Caddesi'nde 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, kepenklerini kapattı. Gerekçe ise, tarihi pastanenin sahiplerinin mülk sahibinin istediği 10 bin dolar, yani yaklaşık 185 bin TL kira bedelini ödeyemecek olması gösterildi. Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz, "Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında alan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alındı.
O tarihten bugüne faaliyetlerini sürdüren pastane, mülk sahibi Karagözyan Vakfı'nın talep ettiği yeni kira bedelini ödenemediği için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kepenklerini kapattı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi kapattıklarını söyledi.
"38 YIL BOYUNCA BU MARKAYI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM"
Lebon Pastanesi'nin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, pastanenin hikayesini şöyle anlatıyor:
"Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor.
"BAŞKA YERE TAŞINMAM İÇİN 10 MİLYON LİRA LAZIM"
Cengiz, Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştıklarını belirterek, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler.