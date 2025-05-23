Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

Nijeryalı futbol yıldızı Victor Osimhen ile sosyal medyada neşe kaynağı haline gelen KasKas Baba, sürpriz bir buluşmayla ilk kez bir araya geldi! Bu karşılaşma yalnızca keyifli anlara değil, 'KasKas Baba'nın kariyerinde de adeta bir sıçramaya neden oldu. Roman müziğinin enerjik yüzü KasKas Baba, yaz boyunca konserden konsere koşacak. Osimhen'in bebekle verdiği pozlarla gündeme oturan Neslihan Teyze ise taleplere yetişmekte zorlanıyor! Peki, bu renkli hikayeler nasıl başladı? İşte perde arkası...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 09:01 Paylaş







Galatasaraylı Victor Osimhen ile aynı kareyi paylaşanlar şöhreti yakalıyor. Yıldız futbolcuyla şampiyonluk dansı yapan KasKas Baba isimli Roman sanatçının işleri açıldı, yaz boyunca düğünden düğüne koşacak.

Bez bebek yapan Neslihan Teyze ise siparişlere yetişemiyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPIYORDU Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, her maçın ardından sosyal medya hesabında KasKas Baba ismiyle tanınan Roman Kadir'in videolarını paylaşıyordu.

Taraftar grubu Ultraslan, İzmir'de KasKas Baba ile Osimhen'i buluşturdu.