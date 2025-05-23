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Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

Nijeryalı futbol yıldızı Victor Osimhen ile sosyal medyada neşe kaynağı haline gelen KasKas Baba, sürpriz bir buluşmayla ilk kez bir araya geldi! Bu karşılaşma yalnızca keyifli anlara değil, 'KasKas Baba'nın kariyerinde de adeta bir sıçramaya neden oldu. Roman müziğinin enerjik yüzü KasKas Baba, yaz boyunca konserden konsere koşacak. Osimhen'in bebekle verdiği pozlarla gündeme oturan Neslihan Teyze ise taleplere yetişmekte zorlanıyor! Peki, bu renkli hikayeler nasıl başladı? İşte perde arkası...

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takvim.com.tr
Osimhen’in paylaştığı KasKas Baba konserden konsere koşacak!

Galatasaraylı Victor Osimhen ile aynı kareyi paylaşanlar şöhreti yakalıyor. Yıldız futbolcuyla şampiyonluk dansı yapan KasKas Baba isimli Roman sanatçının işleri açıldı, yaz boyunca düğünden düğüne koşacak.

Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

Bez bebek yapan Neslihan Teyze ise siparişlere yetişemiyor.

Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPIYORDU

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, her maçın ardından sosyal medya hesabında KasKas Baba ismiyle tanınan Roman Kadir'in videolarını paylaşıyordu.

Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

Taraftar grubu Ultraslan, İzmir'de KasKas Baba ile Osimhen'i buluşturdu.

Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

40 DÜĞÜN İÇİN ANLAŞMA YAPTI

Bu görüntülerin ardından Roman sanatçının işleri açıldı. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; KasKas Baba'nın yaz sezonundaki programının tamamen dolu olduğu öğrenildi. Sanatçı tam 40 düğün için anlaşma yapıp sezonu kapattı.

Osimhen’in paylaştığı KasKas Baba konserden konsere koşacak!

Ördüğü Osimhen bebeği ile gündem olan Neslihan Teyze de ünlü yıldızla buluştu.

Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor

Her gün onlarca telefon ve mesaj alan Neslihan Teyze, Osimhen bebeği siparişlerine yetişemiyor.