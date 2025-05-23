Osimhen etkisi! Neslihan Demir taleplere yetişemiyor! KasKas Baba konserden konsere koşuyor
Nijeryalı futbol yıldızı Victor Osimhen ile sosyal medyada neşe kaynağı haline gelen KasKas Baba, sürpriz bir buluşmayla ilk kez bir araya geldi! Bu karşılaşma yalnızca keyifli anlara değil, 'KasKas Baba'nın kariyerinde de adeta bir sıçramaya neden oldu. Roman müziğinin enerjik yüzü KasKas Baba, yaz boyunca konserden konsere koşacak. Osimhen'in bebekle verdiği pozlarla gündeme oturan Neslihan Teyze ise taleplere yetişmekte zorlanıyor! Peki, bu renkli hikayeler nasıl başladı? İşte perde arkası...