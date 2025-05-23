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2 aylık bebeğin cesedi siyah poşette bulundu! Ailenin savunması pes dedirtti

Adana'da iki aylık bebeklerinin cansız bedenini siyah poşette evde tutan anne ve babaya 25'er yıl hapis cezası verildi. Çiftin savunması pes dedirtti.

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takvim.com.tr
2 aylık bebeklerinin cesedini siyah poşete koydular! 10 gün yaşadılar! Savunmaları pes dedirtti

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay, 27 Mart 2023'te itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

2 aylık bebeğin cesedi siyah poşette bulundu! Ailenin savunması pes dedirtti

BEBEĞİN CESEDİNİ SİYAH POŞET İÇİNDE BULDULAR
Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan 43 yaşındaki Suat Tala ile kaçarak evlenen 31 yaşındaki Ayşegül Talay'ı bebekleri öldükten sonra onu poşete koyup 10 gün birlikte yaşadığı için gözaltına aldı. Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

10 gün ölüyü sakladılar: 25'er yıl hapis

2 aylık bebeğin cesedi siyah poşette bulundu! Ailenin savunması pes dedirtti

Duruşmaya tutuklu sanıklar Suat Talay ve eşi Ayşegül Talay ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini ve raporda her ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

2 aylık bebeğin cesedi siyah poşette bulundu! Ailenin savunması pes dedirtti

Daha sonra mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık çiftin 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek tahliyelerini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların mütalaa yönünde cezalandırılmalarını talep etti.

2 aylık bebeğin cesedi siyah poşette bulundu! Ailenin savunması pes dedirtti

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Mahkeme başkanı sanık çifte son savunmalarını sordu. Sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.