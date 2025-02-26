Oruçluyken lazere gidilir mi? Ramazan’da lazer epilasyon yaptırılır mı?

🔴 Dolayısıyla zorunlu bir durum olmadıkça, bir kadının veya erkeğin mahrem bölgelerini başkasına göstermesi caiz değildir. Bu bağlamda, ağda ya da lazer epilasyon gibi işlemler için kişinin, mahrem bölgelerini başkalarına açması dinen uygun olmadığı gibi, bu işlemi yapan kişinin de bakması ve dokunması helal kabul edilmez (Merğinânî, el-Hidâye, 4/368-370).