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Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır'da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

Diyarbakır'da ortalık bir anda karıştı. Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Sokak savaş alanına dönerken yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte kavganın detayları ve olay yerinden görüntüler...

31.01.2022 19:07 - Son Güncelleme: 31.01.2022 19:11
Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

Diyarbakır'ın n Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü.

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Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

YUMRUKLANAN KADIN

Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü.

Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk

Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk
Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır’da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk
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