Ortalık bir anda karıştı! Diyarbakır'da savaş gibi kavga: Tekme tokat yumruk
Diyarbakır'da ortalık bir anda karıştı. Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Sokak savaş alanına dönerken yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte kavganın detayları ve olay yerinden görüntüler...
31.01.2022 19:07
- Son Güncelleme: 31.01.2022 19:11
Diyarbakır'ın n Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü.
YUMRUKLANAN KADIN
Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü.