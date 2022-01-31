Adana'da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü
Adana'da yemek masasında katliam! Adana'da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün'ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.
31.01.2022 20:41
- Son Güncelleme: 31.01.2022 20:44
Adana'da kan donduran olay! Yemek masasında anne ve kızı katledildi... Adana'da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün'ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü.