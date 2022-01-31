Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Adana'da kan donduran olay! Yemek masasında anne ve kızı katledildi... Adana'da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün'ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü.



