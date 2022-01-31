Vav TV İzle
Haberler Yaşam Adana'da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Adana'da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Adana'da yemek masasında katliam! Adana'da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün'ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.

31.01.2022 20:41 - Son Güncelleme: 31.01.2022 20:44
Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Adana'da kan donduran olay! Yemek masasında anne ve kızı katledildi... Adana'da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün'ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Kentte yaşayan Hüda Gün, oturmak için annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşinin kardeşi A.A. geldi.

Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Yemek masasına oturan A.A., yemeğini bitirdikten sonra çay içtikleri sırada çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkartarak 2 çocuğunun gözü önünde yengesi Hüda ile annesi Naime Gün'ü başlarından vurdu.

Adana’da katliam! Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Evden çıkan A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip kayıplara karıştı.

SON DAKİKA