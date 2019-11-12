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Orhan Pamuk'un "merhaba poğaçacı" sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

"Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" sözleriyle tepki hatırlanan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, BBC One'ın 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde sokakta karşılaştığı poğaça satan bir adamla girdiği diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. Belgesel çekimleri sırasında poçağa satan seyyar satıcıya "Merhaba poğaçacı" şeklinde hitap eden Pamuk, sosyal medyada "topluma yabancı kalmak" ile suçlandı.

12.11.2019 13:09 - Son Güncelleme: 12.11.2019 13:14
Orhan Pamuk'un merhaba poğaçacı sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, BBC One'ın 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde sokakta karşılaştığı poğaça satan bir adamla girdiği diyalog, bir süredir sosyal medyanın gündemine oturdu.

Orhan Pamuk'un merhaba poğaçacı sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

"Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" sözleriyle hatırlanan ve "Bu sayede Nobel ödülü aldı" yorumları yapılan Pamuk, BBC belgeseli çekimleri sırasında karşılaştığı poçağacıya "merhaba poğaçacı" dedi.

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Orhan Pamuk'un merhaba poğaçacı sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

Pamuk'un bu "soğuk" ve "toplumdan uzak" hitabı sosyal medya kullanıcıları tarafından "kendi toplumuna yabancı olmak" şeklinde yorumlandı.

Orhan Pamuk'un merhaba poğaçacı sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

"KÜÇÜK BURJUVA BEYAZ TÜRK"
EkşiSözlük'te bir yazar, Pamuk için "hayatında hiç seyyar satıcıdan poğaça almamış küçük burjuva beyaz türk'ün, yurt dışından gelen belgesel ekibine otantik mizansen oluşturma çabasının yabancılarca hiçbir zaman anlaşılamayacak yavanlığını biz anadolu insanının gözleri önüne seren dialog." ifadelerini kullandı.

Orhan Pamuk'un merhaba poğaçacı sözü sosyal medyada olay oldu: Topluma yabancılığın kanıtı

İşte Pamuk'a sosyal medyadan gelen eleştiriler...

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