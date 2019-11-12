GaleriYaşam

II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

Osmanlı Devleti'nin son yıllarının en önemli ismi olan II.Abdülhamid'in hayatı her dönem en çok araştırılan konuların başında geliyor. Payitaht Abdülhamid isimli diziyle de ekranlarda kendisine yer bulan II.Abdülhamid dönemi, o dönemde yaşanan birçok olay ile de tarihteki önemini koruyor. Peki kültür-sanat yaşantısına da oldukça düşkün olduğu bilinen II. Abdülhamid'in Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit ile arasında da oldukça ilginç bir bağ olduğunu biliyor musunuz? İşte II. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki o bağ...

12.11.2019 13:09 - Son Güncelleme: 12.11.2019 13:09
II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ
Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

II. Abdülhamid ile Yeşilçam'ın Hafize Anası Adile Naşit arasındaki bu bağı okuyunca çok şaşıracaksınız

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı