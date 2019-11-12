WhatsApp'taki mesaja sevgilisinin babası cevap verince... (Gülme krizine sokan WhatsApp mesajları)

WhatsApp geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Whatsapp dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Atılan mesajların ise haddi hesabı yok. Derlediğimiz haberimizde bu mesajları görünce bu kadarı da olmaz diyeceksiniz! WhatsApp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. WhatsApp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bu bağlamda WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere destan oldu. İşte komik WhatsApp mesajları.

12.11.2019 13:37 - Son Güncelleme: 12.11.2019 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





