4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Ünlü oyuncu Şilan Makal, 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdi.
Ünlü çift, nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı.
Makal, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi. Makal'ın dizi setlerine de dönüş yapacağı öğrenildi.