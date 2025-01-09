SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, 4 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftten kötü haber geldi. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, boşanma kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:47
4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Ünlü oyuncu Şilan Makal, 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdi.

4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Ünlü çift, nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.

4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı.

4 yıl önce evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor!

Makal, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi. Makal'ın dizi setlerine de dönüş yapacağı öğrenildi.