"Organları satılacaktı" | Teyzesinin 'çöp ev'de alıkoyduğu Cem Muhammet'e korkunç işkence! Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin korumaya aldığı ve Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A., ardından, Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Cem Muhammet, fiziki ve psikolojik tedavisi sonrası da annesine teslim edilip, Antalya'da yeni bir yaşam kurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, çocuğun can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski bulunduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.