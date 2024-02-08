"Organları satılacaktı" | Teyzesinin 'çöp ev'de alıkoyduğu Cem Muhammet'e korkunç işkence! Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar...

Bursa'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (11), çöp ev haline gelen dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliyesine tepki gösterip, itiraz eden anne Yasemin A. (50), oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlattığını belirterek, "Ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini arkadan bağlayarak, soğukta balkondaki sandalyeye oturtup kafasından 5 litre su dökmüşler. Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Saçlarını çekerek koparıp, üzerine idrar atmışlar. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı" dedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede 2022 Temmuz'da belediye ekiplerinin baygın bulduğu ve teyzesi Kamuran Pınar A.'nın 1 yıl alıkoyduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya'ya gönderildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin korumaya aldığı ve Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A., ardından, Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Cem Muhammet, fiziki ve psikolojik tedavisi sonrası da annesine teslim edilip, Antalya'da yeni bir yaşam kurdu.
YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI
Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A. ise 6'ncı duruşmada, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurulup adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, çocuğun can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski bulunduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.