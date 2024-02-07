Bursa'da yaralı sevgiliye 21 gün süren tecavüz streç filme sarılı ceset! Avukattan 'çelişkili ifade' iddiası: Tek 1 kurşun...

Bursa'da geçtiğimiz yıl akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlyas Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Recep Özaslan'a kurşun yağdırdı. Cesedi önce çarşafa ardından streç filme sardı. Ardından sevgilisi Fatma O.'yu 7 kurşunla yaraladı. Yetmedi 21 gün boyunca pansuman yaptığı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. İlyas Sarıkaya (49), 6 suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'cinayet' ve 'yaralama'yı kabul ederken, diğerlerini ise reddetti. Duruşmada ifade veren Fatma O., "Recep'in cesedini, çarşafa ve strece sardı. Yaralı haldeyken, tuvaletimi altıma yapıp kanlar içinde kaldığım dönemde bana günlerce cinsel saldırıda bulundu" dedi. Mahkemede söz alan sanık avukatı Münevver Bilir ise Fatma O.'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
Olay, geçen yıl 22 Haziran'da, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.
İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu, ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.
21 GÜN BOYUNCA CİNSEL SALDIRI
İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.
*FOTOĞRAFTAKİ RECEP ÖZASLAN
EVE GELEN POLİSLERE, SORUN OLMADIĞINI SÖYLETTİ
Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun, 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.