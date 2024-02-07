Bursa'da yaralı sevgiliye 21 gün süren tecavüz streç filme sarılı ceset! Avukattan 'çelişkili ifade' iddiası: Tek 1 kurşun...

Bursa'da geçtiğimiz yıl akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlyas Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Recep Özaslan'a kurşun yağdırdı. Cesedi önce çarşafa ardından streç filme sardı. Ardından sevgilisi Fatma O.'yu 7 kurşunla yaraladı. Yetmedi 21 gün boyunca pansuman yaptığı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. İlyas Sarıkaya (49), 6 suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'cinayet' ve 'yaralama'yı kabul ederken, diğerlerini ise reddetti. Duruşmada ifade veren Fatma O., "Recep'in cesedini, çarşafa ve strece sardı. Yaralı haldeyken, tuvaletimi altıma yapıp kanlar içinde kaldığım dönemde bana günlerce cinsel saldırıda bulundu" dedi. Mahkemede söz alan sanık avukatı Münevver Bilir ise Fatma O.'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...