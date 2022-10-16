Ordu'da mide bulandıran olay! Çiçekçiden lise öğrencisine cinsel istismar! Skandalı rehber öğretmeni ortaya çıkardı! Arka odaya çağırıp...
Ordu'nun Fatsa ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi, verilen çiçek siparişlerini almaya gittiği dükkanın sahibi tarafından cinsel istismara uğradı. Skandalı rehber öğretmeni ortaya çıkardı. Lise öğrencisi kız yaşadığı korkunç anları anlattı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde staj yapan lise öğrencisi S.T. (15), çalıştığı yerin siparişleri için gittiği çiçekçide cinsel istismara uğradı. Olayı, S.T.'nin durumundan şüphelenen rehberlik öğretmeni ortaya çıkardı. Gözaltına alınan A.T. (34), 'delil yetersizliği' gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren S.T., "Günlerdir dışarı çıkamıyorum. Ceza alması için bana tecavüz edilmesi ya da benim öldürülmem mi gerekiyordu? Ceza alması için başıma demek ki; büyük bir şey gelmesi gerekiyor" dedi.
Olay, 6 Ekim'de Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde staj yapan lise 2'nci sınıf öğrencisi S.T., çalıştığı yerin siparişleri için çiçekçiye gitti. İddiaya göre S.T. burada dükkan sahibi A.T.'nin önce sözlü tacizine uğradı. A.T. daha sonra arka odaya çağırdığı S.T.'ye sarılarak öpmeye çalıştı. Korkup, dışarı çıkan S.T. yardım için bir arkadaşını aradı. Bu sırada A.T. olayın duyulmaması için S.T.'yi tehdit etti.
CİNSEL İSTİSMARI ÖĞRETMENİNE ANLATTI
Ertesi gün okula giden S.T.'nin davranışlarından şüphelenen rehberlik öğretmeni, ne olduğunu sordu. S.T. de çiçekçide A.T.'nin kendisine yönelik cinsel eylemini anlattı. Öğretmen, durumu aileye bildirdi. S.T.'nin ailesi de polise giderek, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan A.T., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 'Cinsel istismar' iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.T. hakimlikçe 'delil' yetersizliği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçekçiye giden S.T.'nin yakınları, karara tepki gösterdi.
'ELİM AYAĞIM TİTREMEYE BAŞLADI'
S.T., şüpheli A.T.'nin çiçekçi dükkanında yanına oturduğunu belirterek, "Etiketlediğim çikolataları tepsiye diziyordu. Bu sırada, 'Ellerin çok güzel' diyerek, bana sözlü tacizde bulunmaya çalıştı. O sırada tepki veremedim. İşim bittikten sonra, 'Bitti mi?' diye sordum. Fakat işin bitmediğini, sadece tepsinin kaldığı ve onu alıp iş yerine öyle gitmemi söyledi. Daha sonra arka taraftaki odaya beni çağırdı, içeriye girdim, kapıya yakın bir yerde bekledi. Bana sarılıp, öpmeye çalıştı. Kendisine doğru çekmeye çalışıp, yanağıma yaklaştı. Sonrasında korktuğumu belli etmeden ayrılmaya çalıştım. Telefonumu elime alıp, arkadaşımı aradım. 6 saniye arayıp, kapatıyorum. Bu sırada kafasını çıkartıp, 'Beni mi şikayet ediyorsun' dedi. O an çok korktum, elim ayağım titremeye başladı. Bacaklarım tutmuyor, yürüyemiyordum. Beynim durdu ve ne yağacağımı bilemedim. O an çaresiz hissettim" dedi.