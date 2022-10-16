Ordu'da mide bulandıran olay! Çiçekçiden lise öğrencisine cinsel istismar! Skandalı rehber öğretmeni ortaya çıkardı! Arka odaya çağırıp...

'ELİM AYAĞIM TİTREMEYE BAŞLADI'

S.T., şüpheli A.T.'nin çiçekçi dükkanında yanına oturduğunu belirterek, "Etiketlediğim çikolataları tepsiye diziyordu. Bu sırada, 'Ellerin çok güzel' diyerek, bana sözlü tacizde bulunmaya çalıştı. O sırada tepki veremedim. İşim bittikten sonra, 'Bitti mi?' diye sordum. Fakat işin bitmediğini, sadece tepsinin kaldığı ve onu alıp iş yerine öyle gitmemi söyledi. Daha sonra arka taraftaki odaya beni çağırdı, içeriye girdim, kapıya yakın bir yerde bekledi. Bana sarılıp, öpmeye çalıştı. Kendisine doğru çekmeye çalışıp, yanağıma yaklaştı. Sonrasında korktuğumu belli etmeden ayrılmaya çalıştım. Telefonumu elime alıp, arkadaşımı aradım. 6 saniye arayıp, kapatıyorum. Bu sırada kafasını çıkartıp, 'Beni mi şikayet ediyorsun' dedi. O an çok korktum, elim ayağım titremeye başladı. Bacaklarım tutmuyor, yürüyemiyordum. Beynim durdu ve ne yağacağımı bilemedim. O an çaresiz hissettim" dedi.

