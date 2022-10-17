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Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor'dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

Ünlü estetik doktoru Sevgi Ekiyor'a "ip askısı" tedavisi için giden Doğan A. yapılan operasyondan memnun kalmadı. Memnuniyetsizliğini dile getirerek ödediği parayı geri almak isteyen Doğan A. olumsuz yanıt aldı. Cerrahi müdahalenin ardından 2 ay geçmesine rağmen yüzünün daha da kötü bir hal aldığını iddia eden adam ünlü cerrahtan şikayetçi oldu. Doktor Sevgi Ekiyor da hastasının kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek, Doğan A. için savcılığa koştu.

17.10.2022 08:54 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:01
Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor’dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

Ünlü estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. adam yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi.

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Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor’dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

Olay 7 Mart'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Doğan A., yüzünde bulunan pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi.

Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor’dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

Sevgi Ekiyor'a ait estetik merkezine başvuran genç adam klinikte tedavi olmak için ödeme yaptı.

Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor’dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

İP ASKISI TEDAVİSİ
'İp Askısı' adı verilen tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı.

Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor’dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti

İddiaya göre yüzü daha kötü olan genç adam estetik merkezini arayarak parasını geri istedi.

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