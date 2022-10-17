Estetik kavgası savcılıkta bitti! Ünlü cerrah Sevgi Ekiyor'dan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvetti
Ünlü estetik doktoru Sevgi Ekiyor'a "ip askısı" tedavisi için giden Doğan A. yapılan operasyondan memnun kalmadı. Memnuniyetsizliğini dile getirerek ödediği parayı geri almak isteyen Doğan A. olumsuz yanıt aldı. Cerrahi müdahalenin ardından 2 ay geçmesine rağmen yüzünün daha da kötü bir hal aldığını iddia eden adam ünlü cerrahtan şikayetçi oldu. Doktor Sevgi Ekiyor da hastasının kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek, Doğan A. için savcılığa koştu.
17.10.2022 08:54 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:01
Ünlü estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. adam yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi.
Olay 7 Mart'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Doğan A., yüzünde bulunan pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi.