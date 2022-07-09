Ordu Gülyalı’da denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem Çakmak, ablası K.Ç. (13) ve kuzeni U.Ç. (6) ile serinlemek için denize gitti. Bir süre denizde yüzen çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.