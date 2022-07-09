Muğla Bodrum'da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.
09.07.2022 15:45 - Son Güncelleme: 09.07.2022 15:45
Tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi.