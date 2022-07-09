Vav TV İzle
Haberler Yaşam Muğla Bodrum'da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Muğla Bodrum'da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

09.07.2022 15:45 - Son Güncelleme: 09.07.2022 15:45
Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nda yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Aras, "Bu yıl sayısı 70'e yükselen halk plajımızda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Birimlerimiz plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini sürdürüyor.

Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Öte yandan, plajlara yerleştirilen 1461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi.

SON DAKİKA