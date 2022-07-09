Muğla Bodrum’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nda yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.