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Konya'da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Konya'da kan donduran olay! Abdurrahim Yeşilbağ isimli bir kişi bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde 15 adet mermi kovanı bulundu.

05.10.2022 23:46 - Son Güncelleme: 05.10.2022 23:46
Konya’da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Konya'da abdurrahim yeşilbağ (46), bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Konya’da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi.

Konya’da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Otoparktan silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya’da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Konya’da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu

Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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