Konya'da cinayet! Mermi yağmış... Otoparkta bulundu
Konya'da kan donduran olay! Abdurrahim Yeşilbağ isimli bir kişi bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde 15 adet mermi kovanı bulundu.
05.10.2022 23:46 - Son Güncelleme: 05.10.2022 23:46
Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.