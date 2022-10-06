Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!
Ankara Polatlı'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Y.K. isimli bir şahıs, başta üvey çocuğu olmak üzere 4'ü erkek 2'si kız toplamda 6 çocuğa tecavüz etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.
06.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:48
6 ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ
Polatlı'ya bağlı Şabanözü Mahallesi'nde, Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.
Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma',