Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma',