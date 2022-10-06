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Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

Ankara Polatlı'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Y.K. isimli bir şahıs, başta üvey çocuğu olmak üzere 4'ü erkek 2'si kız toplamda 6 çocuğa tecavüz etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

06.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:48
Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mide bulandıran bir olay meydana geldi.

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Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

6 ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ
Polatlı'ya bağlı Şabanözü Mahallesi'nde, Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma',

Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!

'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara’da iğrenç olay! 6 çocuğa tecavüz etti! Cinsel istismarı kayda aldığı görüntüler evinden çıktı!
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