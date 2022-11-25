Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

İzmir'de, Turgay Nişancı'ya karşı annesiyle birlikte 40 yılı aşan hukuk mücadelesi verip babalık davasını kazanan 55 yaşındaki Recep Nişancı'ya, milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin TL'lik borç çıktı. Nişancı, kendisine pay verilmeyen vasiyetnamenin iptali için dava açtı