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Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

İzmir'de, işadamı Turgay Nişancı'ya karşı annesiyle birlikte 40 yılı aşan hukuk mücadelesi verip babalık davasını kazanan Recep Nişancı (55), onlarca milyonluk miras beklediği sırada 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatı ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Nişancı, borcun ardından daha önce açtığı vasiyetname iptali davası için yeniden dilekçe verdi.

25.11.2022 08:54 - Son Güncelleme: 25.11.2022 08:54
Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

İzmir'de, Turgay Nişancı'ya karşı annesiyle birlikte 40 yılı aşan hukuk mücadelesi verip babalık davasını kazanan 55 yaşındaki Recep Nişancı'ya, milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin TL'lik borç çıktı. Nişancı, kendisine pay verilmeyen vasiyetnamenin iptali için dava açtı

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Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

Eski Seferihisar Belediye Başkanı Hamit Nişancı'nın arazi zengini babası Turgay Nişancı, 1964'te o tarihte 17 yaşında olan M.S. isimli genç kızla ilişkiye girdi. M.S., dünyaya getirdiği erkek bebeğinin adını Yüksel koydu. Bebeğinin nüfus kaydındaki baba hanesine isim yazdırmak için 1965'te Turgay Nişancı'ya babalık davası açtı. Kan testinde Turgay Nişancı'nın bebeğin babası olabileceği belirtilse de başka delil olmadığı için dava reddedildi.

Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

DNA TESTİ İLE İSPATLADI
Taksiciliğe başlayan Yüksel S. babalık davasını tekrar açmak için harekete geçti. Avukat Varol Turbay, Yargıtay kararının taraflara tebliğ edilmediğini görünce davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

ART ARDA DAVALAR AÇILDI
Açılan davada DNA testi sonucu Turgay Nişancı'nın, Yüksel S.'nin babası olduğu ortaya çıktı. Yüksel S. ismini Recep Nişancı olarak değiştirdi ve yasal vâris oldu.

Babalık davasında 40 yıl sonra gelen şok! Dev miras beklerken milyon liralık borç çıktı

Recep Nişancı, 2014'te yaşlılığa bağlı nedenler ve manevi baskılardan ötürü mallarını kötü yönettiği gerekçesiyle Turgay Nişancı'ya karşı ikinci dava açtı. Bu davada Nişancı'ya erken demans tanısı konuldu. Mahkeme, Turgay Nişancı'nın kısıtlanmasına ve kendisine bir yıl süreyle yasal danışman atanmasına karar verdi.

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