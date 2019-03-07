Onların mesleklerini duyan şaşırıyor! İşte İstanbul metrosunun kadın makinistleri 07.03.2019 14:00

İstanbul metrosunda görev yapan 10 kadın makinist, her gün milyonlarca İstanbulluya hizmet veriyor. Yaptıkları mesleğin zor ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu aktaran makinistler,"Özveri isteyen bir meslek. Çok büyük sorumlulukları olan bir meslek. İnsan canı bize emanet ediliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.