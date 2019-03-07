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Onların mesleklerini duyan şaşırıyor! İşte İstanbul metrosunun kadın makinistleri

07.03.2019 14:00

İstanbul metrosunda görev yapan 10 kadın makinist, her gün milyonlarca İstanbulluya hizmet veriyor. Yaptıkları mesleğin zor ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu aktaran makinistler,"Özveri isteyen bir meslek. Çok büyük sorumlulukları olan bir meslek. İnsan canı bize emanet ediliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.


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