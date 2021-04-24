RAMAZAN İMSAKİYE
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Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Diş macunu deyip geçmeyin sadece diş fırçalamak için değil birçok şey için kurtacı olan diş macunu ile yapılanlara inanamayacaksınız.

24.04.2021 06:25 - Son Güncelleme:
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Diş macununu kullanarak yapabileceklerinize inanamayacaksınız.

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Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Arabanızın farları için de diş macununu kullanabilirsiniz.

Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Arabanızın farına diş macununu sürün ve 10 dakika bekleyin. Ne kadar temizlendiğine hayret edeceksiniz.

Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Vücudunuzun herhangi bir yeri yandığında da diş macunu kurtarıcınız.

Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Yanan bölgeye diş macunu sürererk yanığı geçirebilir, acınızı hafifletebilirsiniz.