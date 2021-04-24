Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve... Sonuç inanılmaz!

Diş macununu kullanarak yapabileceklerinize inanamayacaksınız. Arabanızın farları için de diş macununu kullanabilirsiniz. Arabanızın farına diş macununu sürün ve 10 dakika bekleyin. Ne kadar temizlendiğine hayret edeceksiniz. Vücudunuzun herhangi bir yeri yandığında da diş macunu kurtarıcınız. Yanan bölgeye diş macunu sürererk yanığı geçirebilir, acınızı hafifletebilirsiniz. Kirlenen beyaz ayakkabılar için ise kesin çözüm sağlıyor. Kirlenen beyaz ayakkabılar için ise kesin çözüm sağlıyor. Bardak izi olan bölgelere de diş macunu kullanabilir, lekeden kurtulabilirsiniz. Alçıpan delikleri için de diş macunu kullanabilirsiniz. Yeni taşındıysanız, bir tablonuzu çıkardıysanız ya da evinizin şeklinden sıkıldıysanız, diş macunu ile delik bölgeleri doldurabilirsiniz. Diş macunu ile doldurduktan sonra kart yardımı ile üzerinden geçin, fark edilmeyecektir. Diş macunu yüzme sırasında buğulanan gözlüklerinize sürerek temizleyebilirsiniz. Tabii normal gözlükleriniz için de kullanabilirsiniz. Ancak çizilmeyecek olanlara... Herhangi bir kap içine de diş macunu koyarak tertemiz yapabilirsiniz. Ellerinizde yemek yaparken koku oluyorsa da kullanabilirsiniz. Ellerinize herhangi bir kokuyu geçirmek için diş macunu dökün ve yıkayın sonuç inanılmaz.