RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

BİM yeni personel alımı ilanlarını internet sitesinden tek tek açıkladı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Bursa, Adana, Van'da yapılacak olan alımlar için başvurular alınmaya başlandı ve kadrolar duyuruldu. ayının ortalarında ülkenin 81 ilinde hizmet veren İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisi paylaşıldı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı ifade edildi.

23.04.2021 23:24 - Son Güncelleme: 23.04.2021 23:24
BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer gibi pek çok alanda alım yapılacak. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuru yapılabiliyor. Ancak listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla yapılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisi duyuruldu.

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BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

Pozisyon Adı-Şehir

Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Malkara / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Malkara / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Depo Personeli İstanbul(Avr.)

BİM 47 ilanla işçi alımı yapacak! 7 ilde alımlar için başvurular başladı! Kozmetik, depo personeli, kasiyer...

( Engelli) İstanbul Bölge Mağaza Personeli İstanbul(Avr.)
( Engelli) İzmit Bölge Mağaza Personeli Kocaeli
SAP ABAP Yazılım Asistanı İstanbul(Asya)
Bilgi İşlem Operatörü Ankara
Toplama Şef Yardımcısı Ankara