Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji’den yeni hava raporu

Bugün itibarıyla Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde de benzer şekilde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak.