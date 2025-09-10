takvim-logo

Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle hafta ortasında kuvvetli sağanakların yurdu etkilemesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde de benzer şekilde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DİKKAT

Meteoroloji uzmanları özellikle çarşamba ve perşembe günleri için uyarıyor. Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İstanbul'un büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülürken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

CUMA GÜNÜ KARADENİZ KIYILARINDA YAĞIŞ SÜRECEK

Cuma günü yağışlar Karadeniz kıyı hattında etkili olmaya devam edecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.

EYLÜL SONUNDA BAHAR HAVASI

Yağışlı günlerin ardından 18-23 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde havanın açması ve daha yumuşak sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20-25 derece arasında seyredeceği, güney bölgelerde ise sıcaklıkların yer yer 35 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

EKİM VE KASIM İÇİN İLK SİNYALLER

Ekim ayının son haftasına doğru soğuk hava dalgalarının Türkiye'yi etkilemesi öngörülüyor. Ancak kasım ayının ilk günlerinde "pastırma sıcakları" olarak bilinen kısa süreli ılıman hava dalgalarının görülme ihtimali de yüksek. Uzmanlar, İzlanda alçak basıncının güçlenmesiyle birlikte özellikle sonbahar aylarında zaman zaman kuvvetli yağışlar ve fırtınaların da yaşanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE HAVA GENEL GÖRÜNÜMÜ

Marmara'da Sıcaklık 28–34 Derece Arasında

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Çanakkale'de 33°C, Edirne'de 34°C, İstanbul'da 28°C, Kırklareli'nde ise 32°C sıcaklıklar ölçülecek. Gündüzleri güneşli, akşam saatlerinde ise hafif serinlik hissedilecek.

Ege ve Akdeniz'de Yaz Sıcakları Devam Ediyor

Ege'de Afyonkarahisar 26°C, Denizli ve İzmir 34°C, Manisa 35°C ile yaz sıcaklarını yaşarken, gökyüzü genellikle az bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana 36°C, Antalya 35°C, Burdur 31°C ve Hatay 32°C sıcaklıklarla gün boyu güneş etkili olacak.

İç Anadolu'da Sıcaklıklar Dengeli

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve Konya 26°C, Eskişehir 27°C ve Çankırı 29°C civarında olacak. Hava genel olarak parçalı ve az bulutlu, yer yer öğle saatlerinde bulutlanmalar görülebilecek.

Karadeniz'de Sağanak ve Gök Gürültülü Yağışlar

Batı Karadeniz'de Bolu 26°C, Düzce 29°C, Sinop ve Zonguldak çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun 28°C, Trabzon 25°C, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Yerel Yağışlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Kars 22°C civarında, Malatya 30°C, Van 25°C olacak. Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da Açık ve Sıcak Hava

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 34°C, Gaziantep 33°C, Mardin 30°C ve Siirt 33°C ile sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bölgede gökyüzü genellikle açık ve az bulutlu olacak, güneşli günlerin keyfi çıkarılabilir.