Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle hafta ortasında kuvvetli sağanakların yurdu etkilemesi bekleniyor.
takvim.com.tr
Bugün itibarıyla Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde de benzer şekilde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DİKKAT
Meteoroloji uzmanları özellikle çarşamba ve perşembe günleri için uyarıyor. Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İstanbul'un büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülürken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir.
CUMA GÜNÜ KARADENİZ KIYILARINDA YAĞIŞ SÜRECEK
Cuma günü yağışlar Karadeniz kıyı hattında etkili olmaya devam edecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.
EYLÜL SONUNDA BAHAR HAVASI
Yağışlı günlerin ardından 18-23 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde havanın açması ve daha yumuşak sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20-25 derece arasında seyredeceği, güney bölgelerde ise sıcaklıkların yer yer 35 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
EKİM VE KASIM İÇİN İLK SİNYALLER
Ekim ayının son haftasına doğru soğuk hava dalgalarının Türkiye'yi etkilemesi öngörülüyor. Ancak kasım ayının ilk günlerinde "pastırma sıcakları" olarak bilinen kısa süreli ılıman hava dalgalarının görülme ihtimali de yüksek. Uzmanlar, İzlanda alçak basıncının güçlenmesiyle birlikte özellikle sonbahar aylarında zaman zaman kuvvetli yağışlar ve fırtınaların da yaşanabileceğini belirtiyor.