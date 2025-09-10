ABD vizesi ile doğum planlayanlar dikkat! Amerika vizesi nasıl alınır, şartları neler? ABD vizesi ile doğum planlayanlar aileler için açıklama geldi. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, bazı vize başvurularının belirli amaçlarla reddedilebileceğine dikkat çekildi. Peki Amerika vizesi nasıl alınır, şartları neler? İşte Büyükelçilik'ten açıklama…

Amerika vizesi ile doğum planlayan ebeveynlere dikkat çekici uyarı geldi. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, özellikle ABD'de doğum yapıp çocuğun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak isteyen başvuruların reddedilebileceği vurgulandı. Peki Amerika vizesi almak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar…

ABD VİZESİ İLE DOĞUM PLANLAYANLAR DİKKAT ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vizenin ABD'de doğum yapıp çocuğun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak amacıyla kullanılmasının yasak olduğunu duyurdu.

Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yayınlanan paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir." ifadesine yer verildi.

AMERİKA VİZESİ NASIL ALINIR? BAŞVURU VE RANDEVU REHBERİ ◾ABD'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar için vize başvuru süreci detaylarıyla açıklandı. Amerika vizesi almak isteyenlerin ilk adımı, DS-160 formunu doldurmak. Online olarak https://ceac.state.gov/CEAC adresinden erişilebilen form doldurulduktan sonra, onay sayfasının yazdırılması gerekiyor. ◾Bir sonraki adım, vize randevusu oluşturmak. Bunun için https://www.ustraveldocs.com/tr/tr/nonimmigrant-visa adresinden hesap oluşturularak başvuru sahibinin pasaport numarası, doğum tarihi ve uyruğu girilmeli. Daha önce ödenmiş MRV ücretleri sisteme tanımlanarak başvuru süreci devam ettiriliyor.