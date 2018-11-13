Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bahçedeki 2 köpeği zehirli etle öldürdükten sonra girdikleri ahırdan 40 koyun çaldı. Hırsızların araca sığmayınca bıraktıkları 20 koyun ise 500 metre uzaklıktaki ahıra döndü. Koyunlarının sesine uyanan Neşat Özer (40), hırsızlık olayıyla ilgili jandarmaya şikayette bulundu.
13 Kasım 2018 Salı, 21:10:56
Güncelleme: 21:12:23
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
Olay, Malkara'ya bağlı kırsal Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer'e ait evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli et yedirip öldürdükten sonra ahıra girdi.
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
60 koyunu ahırdan çıkaran hırsızlar, koyunları yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen aracın yanına götürdü.
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
Hırsızlar, 40 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Hırsızlar, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
KOYUNLAR DÖNÜNCE HIRSIZLIK ANLAŞILDI
Başıboş 20 koyun bir süre sonra Neşat Özer'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve hırsızlık olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi.
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, şunları anlattı: