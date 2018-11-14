Hadi 14 Kasım: Palamut ve torik gibi balıklardan yapılan salamuranın adı nedir? 12.30 Hadi ipucu sorusu
Hadi ipucu sorusu bugün balıklardan geliyor. Hadi yarışması 12.30'da başlayacak. Yarışma öncesi ipucu sorusu yayınlayan Hadi ekibi yaptığı paylaşımda, palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura soruldu. Peki, Hadi ipucu sorusu olan palamut ve torik gibi balıklardan yapılan salamuranın adı nedir? İŞte 14 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin bugün 12.30'da yapacağı yarışma öncesi ipucu sorusu da belli oldu. Buna göre, ipucu sorusu balıklardan geliyor. Palamut ve torik gibi balıklardan yapılan salamurayı bilen var mı? Nedir bu salamuranın ismi? Hadi tarafından yayınlanan ipucu sorusunda bu salamuraya verilen ad soruldu. Peki, palamut ve torik gibi balıklardan yapılan salamuranın adı nedir? İşte 14 Kasım 12.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
LAKERDA NASIL HAZIRLANIR?
Balığın iç organları çıkartılarak temizlendikten sonra kuyruk kısmı kuyruk başlangıcından 3–5 cm. içeriden kesilerek, baş tarafı da yüzgeçlerin hizasından kesilerek ayrılır. Bu kuyruk ve baş kısımları çorba ya da pilaki için kullanılabilir. Kalan gövde, takoz tabir edilen 7–8 cm. kalınlıkta dilimler halinde kesilir. İnce bir süpürge otu ya da tel yardımıyla omuriliği ve kan pıhtıları tamamen temizlenir. Temizlenmiş takozlar yıkanır ve temiz, serin ve tatlı bir suda 15-20 dakika bekletilerek kalan kan vb. kalıntıların çıkması sağlanır.
Lakerda geleneksel olarak tahta fıçılara kurulmuş olsa da günümüzde bu iş için teneke ya da plastik kaplar kullanılmaktadır. Lakerda kurarken kullanılacak tuz sofra tuzundan bir derece kalın ama turşuluk iri taneli tuzdan ince, şeker kalınlığında sanayi tuzudur. Kabın dibine 1–2 cm. kalınlıkta tuz döküldükten sonra takozlar kesik yüzeyleri tuza gelecek şekilde sıkıca dizilerek istiflenir. Sıranın üzerine defne yaprağı ve balıkları örtecek kadar tuz konulup yeni bir sıra döşenir. Bu şekilde kap doldurulup en üst katın da üstü tuzla örtüldükten sonra üstünü kapatacak büyüklükte bir tahta ve tahtanın da üzerine temiz bir taş benzeri bir ağırlık konur ve kabın ağzı temiz bir bezle bağlanarak kapatılır. Serin bir yerde 2-3 hafta beklediğinde yenecek duruma gelir. Bu süre içinde balık su ve yağ salar. Üstte biriken yağ kaşık ve kâğıt havluyla alınır.
LAKERDA SUNUMU NASIL YAPILIR?
Lakerda daha çok salata ve meze olarak yenir. Yenecek miktar kadarı saklandığı kaptan çıkarılarak 4-5 saat temiz tatlı suda bekletilerek tuzunu salması sağlanır. İsteğe bağlı olarak kısa bir süre sirkede de tutulabilir. Ardından keskin bir fileto bıçağıyla derisi soyulur, bir santim kadar kalınlıkta dilimlenir ve servis tabağına alınır. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirilip biraz da karabiber serpilebilir. Yanında halka dilimlenmiş kırmızı soğanla servis edilir.