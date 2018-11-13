Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu yayınlandı... Erkan Güleryüz'ün çektiği, Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgesel Hadi yarışmacılarına ipucu olarak verildi. Peki Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir?İşte Hadi yarışmacılarının merakla beklediği Sezen Aksu sorusunun cevabı...

13 Kasım 2018 Salı, 18:26:40 Güncelleme: 18:29:20
Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu

Erkan Güleryüz'ün çektiği, Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgesel Hadi yarışmacılarına ipucu olarak verildi. İşte Hadi yarışmacılarına sorulan belgeselle ilgili detaylar...

Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu


Erkan Güleryüz'ün hikayesini yazdığı, Bedran Güzel'in ise yönetmenliğini üstlendiği "Sezen Sokakta" belgeseli tamamlandı. Sezen Aksu, projenin son çekim gününde bir sürprize imza atıp sete baskın yaptı.

Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu

Hazırlıklarına yaklaşık 1.5 sene önce başlanan "Sezen Sokakta" belgeselinin çekimleri tamamlandı. Belgesel Sümela Manastırı'ndan Kapadokya'ya, Beyoğlu'ndan Eskişehir'e Türkiye'nin birçok farklı noktasında kaydedildi ve toplam 10 unutulmaz Sezen Aksu şarkısı yorumlandı.

Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu

Belgeselin son çekimleri, Aksu'nun evinin de bulunduğu Kanlıca'da yapıldı.

Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu

İskeledeki kayıtta, kamera karşısında her gün İstiklal Caddesi'nde darbukasıyla müzik yapan Sercan Gider vardı.

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