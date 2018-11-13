Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
Hadi ipucu sorusu yayınlandı... Erkan Güleryüz'ün çektiği, Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgesel Hadi yarışmacılarına ipucu olarak verildi. Peki Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir?İşte Hadi yarışmacılarının merakla beklediği Sezen Aksu sorusunun cevabı...
13 Kasım 2018 Salı, 18:26:40 Güncelleme: 18:29:20
Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
Hadi ipucu: Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarını, sokak müzisyenlerinin seslendirdiği belgeselin adı nedir? | Hadi ipucu
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