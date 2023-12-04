Önce galeri sonra güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Ece Ronay eski eşini iftirayla suçladı: Her şeyim yasal

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olay, bu sabah işyerinin açılmasıyla fark edildi. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

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Olayla ilgili Ece Ronay, müşteki olarak ifadesi alındı. Emniyette 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek "Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok."