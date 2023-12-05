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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, soğuk havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 Aralık hava durumu raporuna göre; Çarşamba günü kuvvetli yağış yurda geri dönecek ve önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürecek. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 07:32 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:36
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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