Maltepe Sahili'nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı
Maltepe'de 30 Kasım 2021'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan Erdemler-6 gemisini parçalama çalışmaları başladı.
31.07.2022 10:22 - Son Güncelleme: 31.07.2022 10:22
Erdemler 6 isimli 64 metre uzunluğundaki gemi, 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde halatlarının kopması sonucu alabora olarak battı.