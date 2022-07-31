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Maltepe Sahili'nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Maltepe'de 30 Kasım 2021'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan Erdemler-6 gemisini parçalama çalışmaları başladı.

DHA
31.07.2022 10:22 - Son Güncelleme: 31.07.2022 10:22
Maltepe Sahili’nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı.

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Maltepe Sahili’nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Erdemler 6 isimli 64 metre uzunluğundaki gemi, 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde halatlarının kopması sonucu alabora olarak battı.

Maltepe Sahili’nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Su altındaki geminin parçalama çalışmalarına başlandı.

Maltepe Sahili’nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı.

Maltepe Sahili’nde geçtiğimiz yıl batan geminin parçaları çıkartıldı

Gemi parçaları daha sonra vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı.

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