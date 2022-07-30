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Başkan Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışlar sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

30.07.2022 20:35 - Son Güncelleme: 30.07.2022 20:48
Başkan Erdoğan, Ordu’da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da gerçekleştirdiği açılışlar sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

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Başkan Erdoğan, Ordu’da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan, Ordu’da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.

Başkan Erdoğan, Ordu’da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Ordu’da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

İşte ziyaretten kareler...

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