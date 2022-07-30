Başkan Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışlar sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.
30.07.2022 20:35 - Son Güncelleme: 30.07.2022 20:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da gerçekleştirdiği açılışlar sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.
Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.