Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

Türkiye Kartal'da hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun'u konuşurken şoke eden bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Rahmi Uygun, cinayeti işledikten sonra üzerinde kan olan montunu çöpe atıp yeni bir mont almış.

23.01.2022 11:11 - Son Güncelleme: 23.01.2022 11:11
Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

Son dakika haberi: Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

ÖMÜR EREZ CİNAYETİNDE ŞOK AYRINTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

'ÖMÜR EREZ İLE 2 YIL ÖNCE TANIŞTIK'
Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim.

Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim. Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu" dedi.

Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!

Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, "Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.

SON DAKİKA