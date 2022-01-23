Ömür Erez cinayetinde şok detay! Katil zanlısı Rahmi Uygun vahşet sonrası bakın ne yapmış!
Türkiye Kartal'da hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun'u konuşurken şoke eden bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Rahmi Uygun, cinayeti işledikten sonra üzerinde kan olan montunu çöpe atıp yeni bir mont almış.
23.01.2022 11:11
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:11
Son dakika haberi: Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı.
'ÖMÜR EREZ İLE 2 YIL ÖNCE TANIŞTIK'
Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim.
Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, "Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.