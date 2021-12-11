Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü
Son dakika haberleri... Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İngiliz uyruklu Brian Anthony, sağa sinyal verip sola dönünce meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybetti.
11.12.2021 22:19
- Son Güncelleme: 11.12.2021 22:21
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.'nin kullandığı 42 B 5979 plakalı otomobil çarptı.