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Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Son dakika haberleri... Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İngiliz uyruklu Brian Anthony, sağa sinyal verip sola dönünce meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybetti.

11.12.2021 22:19 - Son Güncelleme: 11.12.2021 22:21
Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

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Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.'nin kullandığı 42 B 5979 plakalı otomobil çarptı.

Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki trafik lambasını çarparak yerinden söken 07 MA 511 plakalı otomobil takla atıp ters dönerken, Antohony otomobil içerisinde sıkıştı, kazada hurdaya dönen diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Antohony'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağa sinyal verip sola dönünce canından oldu! İngiliz uyruklu adamın feci ölümü


SAĞA SİNYAL VERDİ SOLA DÖNDÜ

Kaza sırasında kavşakta aracıyla beklemekte olan Ali Karadağ, İngiliz adamın sağa sinyal verip sola döndüğünü kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söyledi.

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