Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Başak Cengiz’ın ismi mezun olduğu fakülteye verildi! Annesinden duygulandıran sözler

'DAVAMI EMİN ELLERE TESLİM ETTİM'

Törende gözleri dolarak konuşan Beyhan Cengiz, kızının adının mezun olduğu fakülteye verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şunu anladım, koskoca bir aileye sahip olmuşum. Bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ilçeye defalarca geldim. Her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum, kalbim sızladı.