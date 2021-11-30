2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep'teki görüntüler kan dondurdu: "Bunun gibiler içeriden çıkmasın"
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yunus Göç isimli şahsın 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anlar infial yarattı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada cani babanın tutuklandığı duyuruldu. Öte yandan talihsiz bebeğin dedesi Mustafa Uçar, "Başkaları da böyle çekmesin. Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Başka da bir diyecek sözüm yok, uzun bir ceza alsın istiyorum." dedi.
30.11.2021 17:52
- Son Güncelleme: 30.11.2021 18:09
Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı.
Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı.