Vav TV İzle
Haberler Yaşam 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep'teki görüntüler kan dondurdu: "Bunun gibiler içeriden çıkmasın"

2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep'teki görüntüler kan dondurdu: "Bunun gibiler içeriden çıkmasın"

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yunus Göç isimli şahsın 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anlar infial yarattı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada cani babanın tutuklandığı duyuruldu. Öte yandan talihsiz bebeğin dedesi Mustafa Uçar, "Başkaları da böyle çekmesin. Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Başka da bir diyecek sözüm yok, uzun bir ceza alsın istiyorum." dedi.

30.11.2021 17:52 - Son Güncelleme: 30.11.2021 18:09
2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep’teki görüntüler kan dondurdu: Bunun gibiler içeriden çıkmasın

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep’teki görüntüler kan dondurdu: Bunun gibiler içeriden çıkmasın

Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı.

2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep’teki görüntüler kan dondurdu: Bunun gibiler içeriden çıkmasın

Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep’teki görüntüler kan dondurdu: Bunun gibiler içeriden çıkmasın

Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı.

2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Gaziantep’teki görüntüler kan dondurdu: Bunun gibiler içeriden çıkmasın

Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.

SON DAKİKA