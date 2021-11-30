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Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya'da sürücüler zor anlar yaşadı

Dün Marmara'da özellikle İstanbul ve çevresinde etkili olan lodos ve şiddetli fırtına, bugün sabah saatlerinde İzmir'deki depremin ardından şimdi de Konya'da kum fırtınası. Konya'da Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

30.11.2021 14:40 - Son Güncelleme: 30.11.2021 14:40
Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya’da sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya’da sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya’da sürücüler zor anlar yaşadı

Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu.

Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya’da sürücüler zor anlar yaşadı

Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya’da sürücüler zor anlar yaşadı

ETKİSİNİ ARTIRDI
Konya'da oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı. Konya'yı Ankara, Adana ve Aksaray'a bağlayan karayollarının bazı noktalarında kum fırtınası nedeniyle polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

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