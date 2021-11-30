Lodos deprem şimdi de kum fırtınası! Konya'da sürücüler zor anlar yaşadı
Dün Marmara'da özellikle İstanbul ve çevresinde etkili olan lodos ve şiddetli fırtına, bugün sabah saatlerinde İzmir'deki depremin ardından şimdi de Konya'da kum fırtınası. Konya'da Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
30.11.2021 14:40
- Son Güncelleme: 30.11.2021 14:40