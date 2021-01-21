Ölümü en beklemediği yerden oldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu
Bazı ölümler için gerçekten hayal gücü gerekiyor... Basit hatalar, cahilce verilen kararlar, hayal gücünüze sığmayacak sakarlık ve ahmaklıklar hepsinin sonu oldu. Okuduktan sonra bu kadarı da olmaz diyeceksiniz! İşte dünyanın en garip ölümleri...
TOPRAK YERKEN ÖLDÜ
Toprak yemekten hoşlanan Sheila'nın bu davranışı stresle baş etme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Komşusu Martin'in organik toprağına dadanan Sheila, Martin'in gübre olarak kendi atıklarını kullandığından bir haberdi. Sonuç olarak Sheila koli basilinin öldürücü türlerinden birine yakalandı. Ateşi çıkmayınca basit bir grip olduğunu sanan Sheila'nın koli basili sindirim organlarını sardı. Böbrekleri iflas etti ve bir haftanın sonunda hayatını kaybetti.
KENDİ SONUNU HAZIRLADI
Kendini şifacı olarak tanıtan Perry, aslında bir dolandırıcı. Seyircileri etkilemek için içi su dolu vaftiz küvetine giren Perry, eline mikrofonu aldı ve bir anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Perry'nin sonundan sorumlu kişi ise Perry'den başkası değil. Dolandırıcı rahip, toplantı öncesi mikrofondan gelen sesten rahatsız olmuş, fişin toprak hattını kesmişti.
Vahşi doğada hayatta kalma programlarından etkilenen Bobby, kendini ormana attı ve doğada ne bitki görürse yemeye başladı. Cahilce hazırladığı karışık orman salatası kaçınılmaz bir ölümü de beraberinde getirdi. Zehirli bitkileri karıştırarak kendine adeta bir ölüm kokteyli hazırladı. Bobby'nin zakkum, yüksük otu ve ağıotu sonu oldu.