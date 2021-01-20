Antalya'da genç kadının taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Otomobilini tornavidayla çizdi

Kadının kendisine hakaret ettiğini ileri süren Dedecan, polise Kasapoğlu'nun terbiyeli konuşması gerektiğini, etrafa rezil olduklarını söyledi. Burada ekiplerle Dedecan arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşünce polis ve bekçiler, Dedecan'ı biber gazı sıkıp, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekip otosuna alınan Dedecan, ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan Osman Dedecan, polis, bekçiler ve Seray Kasapoğlu'dan şikayetçi oldu.