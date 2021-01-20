Antalya'da genç kadının taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Otomobilini tornavidayla çizdi
23 yaşındaki Seray Kasapoğlu, kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 46 yaşındaki Osman Dedecan'ın otomobilini tornavidayla çizdi. Olaydan tam iki hafta sonra Kasapoğlu'nun oturduğu binanın önüne giden Dedecan, genç kadının balkondan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Dedecan, şikayet üzerine gelen polis ve bekçilerle çıkan arbedede, biber gazı sıkılarak kelepçelenip gözaltına alındı. Seray Kasapoğlu'nun Dedecan'a ait otomobili çizmesi ile polisler ve bekçilerle yaşanan arbede, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde ise polis ekipleriyle olayı gören ve sokağa inen vatandaşlar arasında da kısa süreli tartışma yaşandığı görülüyor. Vatandaşlardan biri 'Tanıdığımız' derken, polis ekiplerinin ise prosedürü uyguladıklarını, birbirlerinden şikayetçilerse karakola gitmelerini söyledikleri görüntülere yansıdı.
Olay, 31 Aralık perşembe günü saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evindeki çöpleri atmak için dışarı çıkan Osman Dedecan, park halindeki otomobilinin çizildiğini fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyince sonradan adının Seray Kasapoğlu olduğunu öğrendiği kadının otomobilini çizdiğini gören Dedecan, görüntülerin çıktısını alıp polise şikayetçi oldu.
GENÇ KIZI TOKATLADI, AĞABEYİNİ DARBETTİ
Aynı sokakta oturan Kasapoğlu, bir gün sonra Dedecan'ın eşine, aracı kendisinin çizdiğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Bu tartışmadan daha sonra haberi olan Osman Dedecan ise iddiaya göre Kasapoğlu'nun evine giderek apartman içinde genç kızı tokatladı, ağabeyini darbetti.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu olaydan iki hafta sonra, taraflar yine karşı karşıya geldi. 14 Ocak Perşembe günü genç kızın oturduğu binanın önünde telefonla görüşen Osman Dedecan, balkona çıkan Seray Kasapoğlu'nun hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla polisi aradı. Adrese polis ekipleri sevk edilirken, taraflar tartışmayı sürdürdü.
Kadının kendisine hakaret ettiğini ileri süren Dedecan, polise Kasapoğlu'nun terbiyeli konuşması gerektiğini, etrafa rezil olduklarını söyledi. Burada ekiplerle Dedecan arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşünce polis ve bekçiler, Dedecan'ı biber gazı sıkıp, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekip otosuna alınan Dedecan, ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan Osman Dedecan, polis, bekçiler ve Seray Kasapoğlu'dan şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Seray Kasapoğlu'nun Dedecan'a ait otomobili çizmesi ile polisler ve bekçilerle yaşanan arbede, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde ise polis ekipleriyle olayı gören ve sokağa inen vatandaşlar arasında da kısa süreli tartışma yaşandığı görülüyor.