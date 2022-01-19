Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada'da hayat olumsuz etkileniyor
Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine ulaşım, kış aylarındaki feribot seferi iptalleriyle aksıyor. Geçen yıl kasım ayından bugüne kadar Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edildi. Adalara ulaşım sağlanamayınca sağlıktan eğitime kadar birçok hizmet aksarken, sosyal yaşam da olumsuz etkileniyor.
Ana karaya uzak olan Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotlarla yapılıyor. Kışın Kuzey Ege'yi kuvvetli lodos ve poyrazın etkilediği günlerde feribot seferleri iptal ediliyor. Kasım ayından bu yana Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edilirken, bazı zamanlarda da gün içindeki feribot seferlerinde iptaller yaşandı. Bazen üst üste 3 güne ulaşan feribot seferi iptalleri, Bozcaada ve Gökçeada halkıyla adalarda çalışanları zor duruma bırakıyor.
"GEYİKLİ'DEKİ İSKELEYE DALGAKIRAN YAPILMALI"
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bu kış özellikle fırtınalardan, feribot seferlerinin olağanın dışında sekteye uğradığını söyledi. Bu durumun da birçok alanda ada halkına zorluk yaşattığını belirten Yılmaz, "Gemi çalışmadığı zaman burada hastası, yaşlısı olan insanlar endişe yaşıyor. Allah'a şükür şimdilik problem yaşanmadı ama o risk her zaman var.
Anakarada adliyede, bankada işi olanlar, ertelemek durumunda kalıyor. Deniz ulaşımının aksaması ciddi oranda sosyolojik olarak ada halkında problemler yaratıyor. Bunun çözümü, daha zorlu hava şartlarında çalışacak deniz araçları temin edilmesidir. Burası, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatları gibi değil, açık denizin başlangıcı. Geyikli iskelesinin lodosa çok açık olması gibi problem de var.