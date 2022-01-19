Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

Ana karaya uzak olan Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotlarla yapılıyor. Kışın Kuzey Ege'yi kuvvetli lodos ve poyrazın etkilediği günlerde feribot seferleri iptal ediliyor. Kasım ayından bu yana Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edilirken, bazı zamanlarda da gün içindeki feribot seferlerinde iptaller yaşandı. Bazen üst üste 3 güne ulaşan feribot seferi iptalleri, Bozcaada ve Gökçeada halkıyla adalarda çalışanları zor duruma bırakıyor.