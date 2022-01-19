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Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada'da hayat olumsuz etkileniyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine ulaşım, kış aylarındaki feribot seferi iptalleriyle aksıyor. Geçen yıl kasım ayından bugüne kadar Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edildi. Adalara ulaşım sağlanamayınca sağlıktan eğitime kadar birçok hizmet aksarken, sosyal yaşam da olumsuz etkileniyor.

DHA
19.01.2022 14:47 - Son Güncelleme: 19.01.2022 14:47
Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

Yaz aylarında turistlerin ilgi gösterdiği Bozcaada ile Gökçeada ilçelerinde yaşayanlar, kışın feribot seferlerinde yaşanan iptaller nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Deniz ulaşımındaki iptaller, adalarda sağlıktan eğitime ve tedarik zincirine kadar birçok hizmeti de aksatıyor.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

Ana karaya uzak olan Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotlarla yapılıyor. Kışın Kuzey Ege'yi kuvvetli lodos ve poyrazın etkilediği günlerde feribot seferleri iptal ediliyor. Kasım ayından bu yana Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edilirken, bazı zamanlarda da gün içindeki feribot seferlerinde iptaller yaşandı. Bazen üst üste 3 güne ulaşan feribot seferi iptalleri, Bozcaada ve Gökçeada halkıyla adalarda çalışanları zor duruma bırakıyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

"GEYİKLİ'DEKİ İSKELEYE DALGAKIRAN YAPILMALI"
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bu kış özellikle fırtınalardan, feribot seferlerinin olağanın dışında sekteye uğradığını söyledi. Bu durumun da birçok alanda ada halkına zorluk yaşattığını belirten Yılmaz, "Gemi çalışmadığı zaman burada hastası, yaşlısı olan insanlar endişe yaşıyor. Allah'a şükür şimdilik problem yaşanmadı ama o risk her zaman var.

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

Bazı devlet memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları burada barınma imkanı bulamadıkları için ana karadan gidip geliyorlar. Bu da kamu binalarındaki hizmette aksamalara yol açıyor. Tedarik zincirinde sorunlar yaşanabiliyor. Çünkü 2-3 gün geminin çalışmadığı zamanlar oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor! Gökçeada ve Bozcaada’da hayat olumsuz etkileniyor

Anakarada adliyede, bankada işi olanlar, ertelemek durumunda kalıyor. Deniz ulaşımının aksaması ciddi oranda sosyolojik olarak ada halkında problemler yaratıyor. Bunun çözümü, daha zorlu hava şartlarında çalışacak deniz araçları temin edilmesidir. Burası, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatları gibi değil, açık denizin başlangıcı. Geyikli iskelesinin lodosa çok açık olması gibi problem de var.

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