Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Karla mücadele edilen yollarda son durum ne? İstanbul, Ankara, Gaziantep...

Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.