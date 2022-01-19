Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Karla mücadele edilen yollarda son durum ne? İstanbul, Ankara, Gaziantep...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada "Bolu Tüneli girişinde İstanbul yönü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ankara yönünde trafik ağır seyretmektedir. Çaydurt -Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik ağır akıcıdır" ifadelerine yer verildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışıyla mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.
Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.
"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."