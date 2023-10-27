Ölüm tehditlerine rağmen susmadı! Filistin'e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid'den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz

17 Ekim günü İsrail güçlerinin Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Filistin asıllı model kardeşler Bella-Gigi Hadid'ten tepki gecikmemişti. Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail hükümetinin resmi sosyal medya hesabı, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Geçen hafta rahat uyudun mu" diyerek hedef gösterdi ve ardından Hadid ailesi, bu paylaşım sonrası ölüm tehditleri almaya başladığını açıklamıştı. Tüm bunlara rağmen Bella Hadid bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, 'Kalbim, hem ortaya çıktığını gördüğüm travmanın hem de Filistinli kanımdan gelen kuşaksal travmanın acısıyla kanıyor' ifadelerini kullandı.