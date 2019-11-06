'Ölüm Patroniçesi'nden kan donduran eğlence! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

ÇARPIK YAPILAŞMA SAYESİNDE MAHALLEYİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan 2002 yılından bu yana Sarıyer Çayırbaşı Mahallesini adeta bir uyuşturucu imalathanesine çeviren Saide D. ve çetesinin mahallenin çarpık yapılaşmasını da fırsata çevirdiği, başta "bonzai" olmak üzere bir çok uyuşturucu maddeyi burada ürettiği de tespit edildi. Elektrik ve suyu kaçak bağlanmış, tuvaleti bile olmayan, uyuşturucu imalatında ve satışında kullanılan iç içe geçmiş tek göz metruk barakalarla labirenti andıran bu alanın çetenin işini kolaylaştırdığı belirlendi. Ayrıca çetenin yeraltı dünyasındaki ünlü isimlerin adlarını da kullanarak mahalle sakinleri üzerinde korku oluşturduğu, darp, şantaj ve tehditlerle baskı altına aldığı öğrenildi.