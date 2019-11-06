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Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

06.11.2019 12:11 - Son Güncelleme: 06.11.2019 12:18
Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır kimse fark etmedi...

Cengiz Han'ın hazinesini arayan Karaoğlan'ın macerasını anlatan Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır kimse fark etmedi...

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır kimse fark etmedi...

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır kimse fark etmedi...

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır kimse fark etmedi...

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

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