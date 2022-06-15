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Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Süper ay ne demek? Dün gece göğe baktığımızda ay tüm ihtişamı ve güzelliğiyle bizleri selamladı. Ortaya da seyrine doyum olmaz manzaralar çıktı. İşte Türkiye ve dünyadan süper ay manzaraları... Peki süper ay ne demek? Detaylar galeride...

AJANSLAR
15.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 15.06.2022 11:00
Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

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