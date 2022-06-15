Süper ay ne demek? Türkiye ve dünyadan seyrine doyum olmaz süper ay manzaraları
Süper ay ne demek? Dün gece göğe baktığımızda ay tüm ihtişamı ve güzelliğiyle bizleri selamladı. Ortaya da seyrine doyum olmaz manzaralar çıktı. İşte Türkiye ve dünyadan süper ay manzaraları... Peki süper ay ne demek? Detaylar galeride...
15.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 15.06.2022 11:00
Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.