Ölmeden önce söylemişti! 130.000 TL’lik teklifi geri çeviremedi! Aracı alan kişi şaşkına çevirdi: Brandayı açınca şoke oldu

ÇOCUKLARINA 'SATILMASIN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, "Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım" sözlerini sarf etmişti.