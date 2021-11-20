AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE
Ayetel Kürsi Duası ve Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri oldukça merak ediliyor. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği amacıyla "Ayetü'l-kürsi" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle ilgi çeker. İslam inancının özünü amacıyla alan kelime-i şehâdet ve ihlâs sureleri yanısıra Ayetel Kürsi daha geniş ve çeşitli olarak özellik taşır. Hakkında pek çok hadis tespit edilen bu ayetin çoğu fazileti bulunur. Peki, Ayetel Kürsi duası okunuşu ve manası nasıldır? Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve meali nedir? Ayetel Kürsi faziletleri... Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum duası...
20.11.2021 18:10
- Son Güncelleme: 20.11.2021 18:10
AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE
Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği amacıyla "Ayetü'l-kürsi" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle ilgi çeker. Hakkında pek çok hadis tespit edilen bu ayet, deva ve korunmaya vesile kılındı. İslâm inancının özünü amacıyla alan kelime-i şehâdet ve ihlâs sureleri yanısıra Ayetel Kürsi bu surelerden daha geniş ve çeşitli olarak bu özelliği taşır. Bu ayet gerçek mâbudu arayanlar amacıyla eşi benzeri olmayan ve diğer hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir.
AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE
ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI
On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.
Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.
Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.
AYETEL KURSİ DUASI - Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu ve Tefsiri- AYETEL KURSİ DİNLE