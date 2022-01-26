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Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde T.S.'nin, elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ'a otomobille çarpıp ardından silahla vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, önceki gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA
26.01.2022 16:03 - Son Güncelleme: 26.01.2022 16:40
Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu.

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Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

FOTOĞRAFINI MONTAJLADI
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, önceki gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

Altuğ, gittiği S.S.'nin avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

Ölmeden önce bikinili montajlanmış fotoğraf paylaştı! Otomobille çarpıp silahla vurduğu anlar

OTOMOBİLLE ÇARPIP, TABANCAYLA VURDU
Gökhan Altuğ, dün sabah saatlerinde S.S.'nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.'yi gördü.

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