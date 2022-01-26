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Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Antalya'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan iki kardeşten Oktay Yılmaz "Cinsel organını kesmişim. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" dedi. Kan donduran foseptik cinayetinde detaylar...

26.01.2022 16:46 - Son Güncelleme: 26.01.2022 16:46
Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken hakkındaki kayıp ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede Süleyman Eken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

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Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Cinayet zanlıları hakkında Savcılık mütalaasını verdi. Savcılık kardeş olan iki sanığın müebbet ve 15'şer yıl hapsini istedi.

Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 5'nci duruşma görüldü. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birlikte cinayeti işlediğine kanaat getirerek, her ikisinin de ağırlaştırılmış müebbet artı 15'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım

Yılmaz kardeşlerden Oktay Yılmaz mahkemede cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim" dedi. Eken ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz, şöyle konuştu:

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