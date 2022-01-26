Foseptik cinayetinde korkunç itiraf! Cinsel organını kestim yine olsa yine yaparım
Antalya'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan iki kardeşten Oktay Yılmaz "Cinsel organını kesmişim. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" dedi. Kan donduran foseptik cinayetinde detaylar...
26.01.2022 16:46
- Son Güncelleme: 26.01.2022 16:46
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken hakkındaki kayıp ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede Süleyman Eken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 5'nci duruşma görüldü. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Yılmaz kardeşlerden Oktay Yılmaz mahkemede cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim" dedi. Eken ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz, şöyle konuştu: