Muş'ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti
Soğuk kış günleri özellikle kuşlar için ölümcül olabiliyor. Kar da yağınca hayat kuşlar için daha zorlaşıyor. Kar kalınlığının 80 santimi bulduğu Muş'ta yem bulmakta güçlük çeken kuşlar her kış olduğu gibi bu kış da yem fabrikasına akın etti.
26.01.2022 11:50
- Son Güncelleme: 26.01.2022 12:03
Muş'te etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı kentte sıcaklık ise eksi 15 derecelere kadar düştü.
Kuşları doyurmak için işçilerle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikası sahibi Salih Dalkaya, "Güvercinler her yıl bu mevsimde misafirimiz olur.