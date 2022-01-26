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Muş'ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Soğuk kış günleri özellikle kuşlar için ölümcül olabiliyor. Kar da yağınca hayat kuşlar için daha zorlaşıyor. Kar kalınlığının 80 santimi bulduğu Muş'ta yem bulmakta güçlük çeken kuşlar her kış olduğu gibi bu kış da yem fabrikasına akın etti.

DHA
26.01.2022 11:50 - Son Güncelleme: 26.01.2022 12:03
Muş’ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Muş'ta kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, bu kış da yem fabrikasına akın etti. Fabrikanın sahibi ve çalışanlar, kuşlar için her gün alana buğday ve mısır bırakıyor.

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Muş’ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Muş'te etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı kentte sıcaklık ise eksi 15 derecelere kadar düştü.

Muş’ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Toprak beyaz örtüyle kaplanınca doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, her yıl olduğu gibi bu sene de Hasköy ilçesi kara yolu üzerindeki yem fabrikasına akın etti.

Muş’ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Karın 5 ay boyunca kalkmadığı kentte fabrikanın etrafından ayrılmayan güvercinleri, fabrika sahibi ve çalışanlar buğday ve mısır atarak besliyor.

Muş’ta aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti

Kuşları doyurmak için işçilerle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikası sahibi Salih Dalkaya, "Güvercinler her yıl bu mevsimde misafirimiz olur.

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